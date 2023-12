Ultimo evento dell’anno per Hugo a Empoli

Ultimo evento dell’anno per Hugo, il percorso di co-progettazione e co-gestione che il Consorzio COeSO Empoli sta portando avanti insieme al Comune di Empoli.

Sabato 23 dicembre alle 18, davanti la stazione ferroviaria in Piazza Don Minzoni a Empoli i Giguy Quartet realizzeranno uno Street show dedicato alla musica e alle danze africane. L’itinerario passa dai Malinke della Guinea, dai Bambarà del Mali, dai Guere e i Beté della Costa d’Avorio, dai Moré e dai Senoufo del Burkina Faso.

Gli artisti e i djeli di questa compagnia mettono infatti in gioco il proprio sapere e la propria esperienza dando vita ad uno spettacolo che è un vero e proprio viaggio tra le culture africane del West Africa. Strumenti tradizionali come il Djembe e i Doundoun, diventano il cuore pulsante e il mezzo con cui si viaggerà verso terre lontane insieme alle danze tradizionali che trasporteranno in un mondo fatto di ritmo ed energia travolgente. L'evento è gratuito. Per tutte le info www.progettohugo.

Fonte: Co&so Empoli - Ufficio stampa