Unità di crisi metropolitana per Harry's Bar a Firenze

Si è svolto nella giornata di ieri il nono incontro fra le parti alla presenza delle istituzioni (Città Metropolitana e Comune di Firenze). Conclusa la prima fase della vertenza iniziata a luglio 2023 e contrassegnata dal contenzioso legale fra il conduttore Soc. Boston 70 S.r.l. e la proprietà dei locali di Lungarno Vespucci (Soc. Gin S.r.l.). Un confronto anche aspro che rischiava di far scomparire marchio e attività di uno dei locali storici fiorentini.

Attraverso la mediazione delle istituzioni, l’intervento dell’ammortizzatore sociale e la buona volontà delle parti si è giunti ad un primo risultato. Non c’è stato il saldo zero occupazionale ma 12 posti di lavoro sono stati salvati e collocati presso Harry’s Bar The Garden, 5 contratti in scadenza non sono stati rinnovati, 4 lavoratori si sono dimessi, uno si è autoricollocato. Si apre adesso la seconda fase con il tavolo che resta aperto, relativa alle prospettive future (ritorno del marchio e del locale sul mercato). E’ in corso infatti la trattativa fra le parti, superate le asperità del contenzioso.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa