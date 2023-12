Accoltellatoo a Grosseto, arrestato un uomo per tentato omicidio

Il 22 dicembre 2023, a Grosseto, un giovane straniero è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio in seguito a un'aggressione con coltello avvenuta lunedì scorso presso la stazione ferroviaria. La vittima, anch'essa straniera, è stata gravemente ferita e si trova in prognosi riservata. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, un gruppo di cinque persone straniere ha circondato l'uomo in piazza Marconi, malmenandolo e successivamente accoltellandolo alla schiena e alle gambe. Nonostante le ferite gravi, la vittima è in condizioni stazionarie, ma le lesioni avrebbero potuto essere letali, qualificando così l'evento come tentato omicidio. Grazie alle indagini, il presunto aggressore è stato individuato e arrestato. Le autorità continuano le indagini per comprendere la dinamica dell'aggressione, i motivi dietro l'atto e il coinvolgimento degli altri membri del gruppo.