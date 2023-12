Alluvione Toscana, approvata la proposta di legge regionale ed accolte le richieste di ANVA Confesercenti

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la proposta di legge su proposta del presidente Eugenio Giani e dell’assessora Monia Monni riguardante “misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali”.

All’interno di questa legge vi è un articolo che riguarda gli ambulanti: infatti all’art.6 è previsto che per gli operatori del commercio su area pubblica, colpiti dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorsi, non siano conteggiate le assenze effettuate nel periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023 ai fini della decadenza dei titoli autorizzativi.

Questa era una specifica richiesta fatta da ANVA Confesercenti Toscana al presidente Giani all’indomani degli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia.

Questo è solo uno dei provvedimenti urgenti specifici per le imprese del commercio su area pubblica necessari per poter ripartire dopo questo periodo emergenziale.

“Questo importante provvedimento va incontro alle esigenze degli ambulanti colpiti dall’alluvione il 2 novembre scorso - afferma Maurizio Innocenti presidente ANVA Confesercenti Toscana -. Adesso il nostro obiettivo è quello di sostenere economicamente queste imprese per permettere loro di vedere una luce in fondo a questo tunnel in cui sono entrate e poter pensare al futuro del loro lavoro”.