Anastasia Ronchi è stata ritrovata. È stata lei stessa a chiamare i genitori chiedendo che la venissero a prendere alla stazione di Camaiore, come è stato. La ragazza adesso è casa con i genitori e sta bene. Lo conferma la polizia della questura di Lucca. La giovane era scomparsa a Pavia 9 giorni fa, il 13 dicembre. Molti avvistamenti erano stati fatti in Versilia. La stessa si era trasferita in Lombardia da meno di un mese, giungendo da Viareggio, dove aveva molto legato.