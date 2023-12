Arte per le festività, i musei di Certaldo sono aperti anche a Natale e Capodanno

Le festività natalizie sono un momento magico, ricco di tradizioni, calore e condivisione. Ma cosa dire di unire l'atmosfera festosa alle meraviglie dell'arte e della cultura? A Certaldo, le porte dei musei comunali, tra Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio, rimarranno aperte oltre i consueti giorni feriali anche durante le festività natalizie, offrendo un'opportunità unica per esplorare il patrimonio culturale della città.

Lunedì 25, martedì 26 dicembre e lunedì 1, martedì 2 e sabato 6 gennaio saranno aperti nel seguente orario: 10:00-13:00 e 14:30-17:30.

Questo è il momento perfetto per immergersi nella storia e nell'arte, regalandosi una parentesi culturale durante le festività. I musei comunali di Certaldo, incastonati tra le suggestive mura di Palazzo Pretorio e la Casa di Giovanni Boccaccio, offrono un viaggio attraverso i secoli, trasportando i visitatori in epoche passate ricche di fascino e significato.

In particolare, presso Palazzo Pretorio, due mostre rendono l'esperienza ancora più affascinante. "L'ordine delle cose - Viaggio in Italia" di Giacomo Piussi si basa sui temi utilizzati nella pittura profana dalla fine del ‘700 in poi: scene campestri, di toilette o persone in interni.

Contemporaneamente, presso lo stesso luogo ma nella prigione delle donne, la pittrice Katy Maleki presenta "Fenice", un omaggio al mito della fenice, simbolo di rinascita e rinnovamento spirituale, che unisce le radici orientali della sua nascita a Teheran con la sua attuale residenza nella città di Boccaccio.

Si ricorda inoltre che fino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania, sarà possibile ammirare in Certaldo alto anche la Rappresentazione della Natività (sotto la Loggia di Palazzo Pretorio) e il Presepe alla Limonaia, che vanta statue pregiate alte circa un metro, a cura dall'associazione Centro Storico Certaldo alto, e i Presepi allestiti dalle Scuole dell'Infanzia e dalle Classi delle Scuole Primarie di Certaldo (nel Chiostro del Convento degli Agostiniani).

Fonte: Comune di Certaldo