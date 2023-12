Arti marziali, Mario Peloni da Pontassieve unico decimo dan di Ki-Aikido al mondo

Mario Peloni, 81 anni, cresciuto e residente a Pontassieve, è l’unico Maestro al mondo ad essere riconosciuto decimo dan di Ki-Aikido. Un riconoscimento che arriva dopo un percorso iniziato 60 anni fa, quando a ventuno anni il Maestro Peloni si avvicinò per la prima volta a questa antica arte marziale. Il Ki-Aikido è un’arte marziale giapponese nata intorno alla metà del 1900, sulla base di antiche scuole filosofiche, religiose e di combattimento, proprie della cultura giapponese, che serve a difendersi, ad annullare gli attacchi. Durante un raduno, a Viareggio, conobbe un maestro francese e la curiosità verso questa pratica fu tale da spingerlo ogni fine settimana fino a Parigi per poter prendere lezioni.

Iniziò la sua carriera di maestro in Italia nel 1965, entrando a far parte della FIK CONI e nel 1973 diventò un Azzurro della nazionale italiana. Riesce a portare in Italia per più di una volta il M° Andre Noquet e il M° Hirokazu Kobayashi con lo scopo di far conoscere l'Aikido, allora sconosciuto ai più, e dare la possibilità a persone interessate di creare gruppi per lo sviluppo di questa disciplina.

Nel corso della sua vita ha incontrato migliaia di persone sui tatami di tutto il mondo, diventando guru di questa disciplina e riuscendo a richiamare l’attenzione dei più importanti Shihan (maestri) mondiali che lo hanno raggiunto in Italia.

Il Maestro Peloni è stato in grado di diffondere quest’arte marziale in Italia e, grazie al suo impegno, la UISP gli ha conferito il grado di decimo dan, rendendolo così l’unico Maestro al mondo ad essere riconosciuto con tale titolo, tanto da essere da molti definito come la Storia dell’Aikido.

Nel suo “piccolo” il Comune di Pontassieve, aveva già omaggiato Peloni durante la rassegna Sportassieve del 2018, riconoscendogli la menzione speciale come personalità dello sport per essere stato un pioniere sportivo con oltre una vita dedicata alle arte e discipline marziali.

“Ci congratuliamo ancora una volta – spiega Giulia Borgheresi, Assessore allo sport del Comune di Pontassieve – con il Maestro Peloni per questo importantissimo riconoscimento che arriva dopo 60 anni dedicati alle arti marziali, un riconoscimento che testimonia il suo grande lavoro nell’aver insegnato e fatto scoprire questa disciplina ed averla divulgata a tal punto da esserne un testimone vivente del suo sviluppo e della sua crescita”

Fonte: Ufficio Stampa