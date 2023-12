Cassa di espansione dell'Orme, affidata progettazione dell'opera da 2,2 milioni del Pnrr

E' stato affidato per un importo di circa 157mila euro, l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'opera “Torrente Orme (Lotto A). Cassa di espansione Orme 3 – primo stralcio. Si tratta di un'opera chiave per la messa in sicurezza idraulica del territorio il cui primo stralcio, per il quale è previsto un investimento di 2,2 milioni di euro, sarà interamente finanziato con fondi PNRR.

Questo primo intervento rientra in un'opera più ampia, progettata nel settembre 2015 dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: il Consorzio ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per quanto riguarda casse di espansione e interventi di riduzione del pericolo idraulico sul torrente Orme, rio Piovola e rio Ormicello nel Comune di Empoli.

Il Comune, nel settembre 2022, ha trasmesso richiesta di istanza della linea di finanziamento “Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 comma 139 L. 145/2018 del MIT” del progetto “Torrente Orme (Lotto A). Cassa di espansione Orme 3 – primo stralcio” per l’importo di 2.200.000 euro. Successivamente con Decreto Ministeriale del 19 maggio 2023, l’intervento è risultato tra quelli beneficiari del finanziamento ed è confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – I2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Risulta inoltre finanziato un secondo stralcio del progetto complessivo con fondi regionali.

L'obiettivo è quello di dare il via ai lavori entro il settembre 2024.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa