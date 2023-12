Consiglio comunale di Empoli, l'odg

Giovedì 28 dicembre 2023, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione alle 21. La seduta come di consueto potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito l’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a viabilità Corniola e Ponzano.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a problemi sicurezza, accessibilità, rifiuti pannoloni e decoro delle frazioni e dello Stadio comunale.

4.Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Approvazione.

5.Programma triennale 2024-2025-2026 ed elenco annuale 2023 dei lavori pubblici. Approvazione definitiva.

6.Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2025- 2026, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. Approvazione.

7.Approvazione del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026.

8.Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2024.

9.Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026.

10.Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2024.

11.Bilancio di Previsione 2024-2026 – Esame ed approvazione.

12.Tariffa Corrispettiva (TARIC) – Approvazione modifiche al regolamento dal 01/01/2024.

13.Bilancio di previsione 2023-2025 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del consiglio per motivi di urgenza - iscrizione di entrate vincolate e del correlato programma di spesa (art. 175, comma 3, lett.a) d.lgs 267/2000).

14.Regolamento a tutela delle botteghe storiche empolesi - Approvazione.

15.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli in merito all’introduzione di una disciplina nazionale che preveda l’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità all’interno della programmazione didattica nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo e secondo grado.