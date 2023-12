Cosa bolle in pentola per le Feste al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Le ormai imminenti festività regalano agli spettatori del Teatro del Popolo di Castelfiorentino numerose opportunità. Una prima imperdibile occasione di divertimento, nel segno della tradizione, è quella di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno, al Teatro.

Domenica 31 Dicembre alle ore 22,00 è in programma “Meglio tarde che mai” di Rita Pelusio, Franca Pampaloni e Luz Pierotto. Le concertiste Ada e Elsa, dal glorioso passato, tornano in scena dopo tempo immemorabile dando vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente concerto di musica classica mai sentito. Al termine dello spettacolo, panettone e spumante per tutti per brindare insieme al nuovo anno.

Salutato il vecchio anno, il Teatro del Popolo rende omaggio al nuovo, con un appuntamento che più tradizionale non si può. Nel giorno di Capodanno, infatti, alle ore 17,00 si esibisce la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Castelfiorentino, diretta da Stefano Mangini. I virtuosismi di tanti bravi concertisti abbinati a un programma di qualità, rendono davvero imperdibile il “Concerto di Capodanno”.

Il giorno dell’Epifania, al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, è riservato ai più piccoli con uno spettacolo (ingresso gratuito), incluso nell'iniziativa "Aspettando la Befana", promossa dalle tante Associazioni presenti sul territorio. Dopo l’incontro con la Befana nelle vie del centro, alle ore 16,45 si apriranno le porte del teatro con il Teatro Glug che presenterà “L’Incantesimo degli gnomi”. La fiaba proposta è di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata, appunto, dal vasto repertorio delle leggende Dolomitiche.

Tutto questo senza dimenticare il cinema, con gli spettacoli del Cinema Mario Monicelli, gestito dal Teatro del Popolo che a cavallo tra Natale e Santo Stefano propone “Wonka”; tra la fine dell’anno e per Capodanno “Santocielo” con Ficarra e Picone e per l’Epifania “ 50 Km all’ora” di Fabio De Luigi”.

Fonte: Ufficio Stampa