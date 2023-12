In libertà vigilata compie la spaccata a Firenze, arrestato 32enne

Era in libertà vigilata e non avrebbe potuto uscire dalla casa nel Pisano dove è residente. Ma il 32enne italiano è finito poi in manette per una spaccata avvenuta la scorsa notte in un bar di piazza Gaddi a Firenze. Questa mattina si è tenuta l'udienza per direttissima. Per entrare nel negozio, l'uomo avrebbe usato una grata di un tombino, con la quale ha spaccato la vetrina dopo vari colpi. Quando è stato fermato dalla polizia aveva alcuni pacchetti di sigarette, risultati provento del furto.