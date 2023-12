Incidente a Lucca, auto finisce fuori strada: soccorso il conducente

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Lucca, in località Monte San Quirico. Un'auto, che stava percorrendo via di Moriano è uscita dalla sede stradale, finendo nel fosso adiacente alla carreggiata. Il conducente, unica persona coinvolta, è stato raggiunto da un passante che ha provveduto ad aiutarlo per ritornare in strada dove è stato affidato ai soccorsi del 118.

Sul posto, intorno alle 14 sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lucca per la messa in sicurezza del mezzo. L'intervento per il recupero dell'auto tramite l'utilizzo dell'autogru è ancora in corso. Sul posto anche la polizia municipale.