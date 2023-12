Lavori nuova tramvia, Confartigianato: "Sostenere le attività con una deroga sui tavolini"

"Sostenere le attività delle aree interessate dai lavori per la nuova tramvia, per tutta la durata dei cantieri, con una deroga specifica all’ordinanza sui tavolini". È questo l’obiettivo di una proposta di Confartigianato Imprese Firenze, che chiede una misura ad hoc soprattutto per i tratti interessati dai lavori, dopo che ieri è arrivato il via libera della Camera alla proroga per il 2024 dei tavoli all’esterno.

"I lavori per un’infrastruttura strategica per la città, come la tramvia, stanno interessando un’area, quella dei viali, ricca di attività commerciali – spiega Fabio Masini, coordinatore categoria commercio di Confartigianato Imprese Firenze -. Si tratta sempre di area Unesco, anche se più esterna rispetto al centro storico, che richiederebbe una deroga all’ordinanza sui tavolini all’aperto". "Si tratta di un intervento minimo e ragionevole – prosegue Masini -, perché le attività stanno subendo dei contraccolpi economici, tanto che alcune rischiano di chiudere, ed è giusto aiutarle per quanto possibile. Auspichiamo se ne possa discutere".

Fonte: Ufficio stampa