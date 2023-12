Manutenzioni, il Comune di Fucecchio impegnato su strade bianche e banchine

A Fucecchio e nelle frazioni collinari sono in corso in questi giorni molti lavori di manutenzione sulle strade bianche e alle banchine stradali per apportare migliorie anche alla viabilità secondaria. Gli interventi realizzati finora e quelli in corso prevedono la stesura e la rullatura di materiale inerte ad opera di mezzi meccanici, restituendo così omogeneità al fondo stradale ed eliminando buche e avvallamenti causati dalle abbondanti piogge del mese scorso. Un analogo intervento viene realizzato dalla ditta incaricata dal Comune anche per ripristinare e mettere in sicurezza alcune banchine stradali. Si tratta di lavori iniziati questo mese e che proseguiranno nei mesi invernali. Le strade interessate dagli interventi già conclusi sono via Saettino (strada a fondo chiuso direzione Arno), via Valbugiana, via delle Stanghe, via di Narduccio, via Salanova, via delle Pinete, via del Ronzinello, via Giordano, via Sotto le Vigne, via delle Confina, via del Castellare e sul tratto conclusivo di via del Ramo (al confine con Santa Croce sull'Arno).



“Anche se apparentemente si tratta di interventi di minori - spiega il sindaco Alessio Spinelli – in realtà la manutenzione delle strade bianche e delle banchine stradali assume molta importanza nel periodo invernale ed evita grandi disagi a tutti i residenti di quelle vie. A gennaio inizieremo anche su altre strade. I cittadini comunque possono collaborare inviando le loro segnalazioni a segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it oppure chiamando il numero 0571.268268".