Musei Casa Pontormo e Paleontologico, aperture a Santo Stefano

Una giornata di Santo Stefano nel segno della cultura e della scoperta del territorio e delle sue eccellenze. Martedì 26 dicembre 2023 saranno aperti al pubblico in via straordinaria il Museo Civico di Paleontologia di piazza Farinata degli Uberti e il museo Casa del Pontormo in via Pontorme 97. Sarà possibile visitare le strutture nella fascia oraria 15 - 18. Sarà aperto al pubblico, con il consueto orario dalle 10 alle 18, anche il Museo del Vetro, al civico 70 di via Ridolfi. I musei empolesi resteranno chiusi nella giornata del 25 dicembre. Per informazioni su visite e biglietti è possibile chiamare il numero 0571 757067 (in orario di apertura del sistema museale), inviare una mail a empolimusei@comune.empoli.fi.it o cliccare su empolimusei.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa