Natale (e non solo) a Montespertoli, il programma degli eventi

Continua il ricco programma di eventi a Montespertoli regalando una bella atmosfera. Il paese si prepara ad accogliere gli ultimi giorni di festa prima del grande evento per San Silvestro – Party Crazy ‘90: un mix coinvolgente di musica, tradizione e divertimento per tutti.

La magia che precede il Natale inizia venerdì sera, 22 dicembre, alle ore 18 presso la Sala Topical con il concerto dei Montegufetti, il coro dei bambini della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. L'ensemble musicale locale promette di regalare emozioni e atmosfera natalizia attraverso le note della loro esibizione. L’entrata è gratuita e aperta a tutti. Sabato mattina, il Mercagas in piazza del Popolo sarà presente con i prodotti locali: formaggi, verdura, frutta e tanto altro a km0.

La domenica mattina (24 dicembre), Montespertoli si risveglia con il tradizionale mercato del martedì in piazza del Popolo anticipando il mercato del martedì 26 dicembre che non ci sarà. Dalle 8 alle 13, sarà possibile fare gli ultimi acquisti esplorando le bancarelle ricche di idee regalo.

Nel pomeriggio della vigilia di Natale si terrà la sfilata della banda della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Dalle ore 15:30, le vie del paese si animano con la musica festosa e le allegre note della filarmonica, creando un'atmosfera unica che accompagnerà tutti verso la magica notte di Natale.

La pista di pattinaggio resterà sempre aperta (anche nei giorni festivi) e per chi è alla ricerca degli ultimi regali di Natale troverà nel Villaggio di Babbo Natale (le casette di legno in piazza del Popolo) tante idee.

Sabato 30 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00 in piazza del Popolo ci sarà il Silent Fitness a cura di RockUnMonte: pilates, zumba e crossfit a suon di musica nelle orecchie con delle speciali cuffie. Partenza ore 9:30 davanti l'ex edicola. É necessario iscriversi entro il 22 dicembre (costo 15 euro) presso: Studio Totta in via Roma 34, Flow in via Roma 6, Dance Art Theatre in viale Risorgimento 83/A.

Per i più creativi e sognatori, la Biblioteca Balducci del paese ospiterà un laboratorio per i bambini dalle 15 alle 17, intitolato "I sogni son desideri". Un'occasione per esprimere la propria creatività attraverso la realizzazione di decorazioni natalizie e lavoretti a tema.

E domenica 31 tutti in piazza per festeggiare il capodanno con Party Crazy '90. A mezzanotte brindisi con lo spumante offerto dalla Cantina Sociale Colli Fiorentini e il pandoro offerto dalla Coop sigillando così l'inizio del nuovo anno. Un capodanno che promette di essere non solo un'esperienza di intrattenimento ma anche un affascinante tuffo nella nostalgia dei favolosi anni '90.

Infine il giorno dell'Epifania in piazza del Popolo saranno regalate le calze a tutti i bambini e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ci sarà una speciale animazione che regalerà ai bambini un momento di divertimento. Dalle ore 22 si terrà il concerto "Il resto della ciurma".

Fonte: Ufficio Stampa