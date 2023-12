Rider rapinato alla stazione di Firenze, Daspo urbano per il minore arrestato

Firmate questa mattina dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma due misure di prevenzione, elaborate dalla Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti del minore arrestato domenica pomeriggio con l’accusa di rapina aggravata nei confronti di un rider.

A seguito dei due provvedimenti il giovane non potrà più accedere nei pressi di Piazza Stazione, via Valfonda, Largo Alinari, via Alamanni per la durata di 3 anni.

La violazione del divieto costituisce un reato punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 10.000 a 24.000 euro.

Oltre al cosiddetto “Daspo Urbano” il minorenne è stato anche ammonito formalmente dall’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza a tenere una condotta conforme alla legge.

Fonte: Questura di Firenze