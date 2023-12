Ritrovata al lago cassaforte con fucili e orologi, era stata abbandonata dopo un furto

Ritrovata cassaforte vicino al lago artificiale sportivo lungo l'Aurelia a Pisa. A fare il ritrovamento nel pomeriggio un cacciatore. La cassaforte era aperta con all'interno 3 fucili, 150 munizioni, una canna di fucile, 3 orologi in argento e altri monili di valore. Gli uomini delle volanti della questura, intervenute per la segnalazione, ritengono che i ladri abbiano nascosto il tutto in attesa di recuperare il contenuto quando le acque si fossero calmate. Ma la segnalazione del cacciatore ha mandato in fumo i loro piani. Il furto poi è risultato essere stato fatto a Carrara. Il proprietario ha ottenuto indietro il maltolto.