Sfascia camera d'albergo e poi va a dormire al piano superiore spaccando la finestra

Una notte da leoni quella di un trentenne africano che, presa una camera di un hotel nella zona di Mezzogiorno a Pisa, è stato trovato in un'altra camera dopo aver spaccato la finestra con una tegola. Era riverso sul letto in stato confusionale. La segnalazione è giunta poco prima di mezzogiorno alla polizia di Pisa da parte dei gestori dell'hotel. La camera che l'uomo aveva preso pagando in anticipo era stata trovata in soqquadro, con mobili danneggiati e varie bottiglie di alcolici vuote. L'uomo era con un visto per studio per un corso di aggiornamento. I gestori non lo hanno visto al check-out e quando sono saliti in camera hanno visto i danni. Il sopralluogo dei poliziotti è servito visto che in una camera del piano superiore arrivavano rumori sospetti. Da lì è stata ricostruita la vicenda. Il trentenne si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e si è impegnato a risarcire i danni all'hotel.