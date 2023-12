Sicurezza a Empoli, Barnini: "Investire in videosorveglianza. Alla stazione interventi strutturali"

Nelle questioni affrontate dalla sindaca di Empoli Brenda Barnini nell'intervista di fine anno al nostro giornale, è stato affrontato anche il tema della sicurezza in città.

Delle tante soluzioni tentate (dal controllo di vicinato alla videosorveglianza al maggior numero di forze dell'ordine), qual è quella che ha avuto maggior risalto nell'affrontare e migliorare la situazione? Quale dovrà essere intrapresa?

Sicuramente dobbiamo proseguire nell'investimento sulla videosorveglianza. Non lo dice il sindaco, lo vedi in città europee: le zone più sicure hanno un sistema di telecamere capillare che ti mette al riparo da situazioni spiacevoli. Sulla zona stazione - piazza don Minzoni - il sistema ha funzionato quando avevamo un presidio fisso delle forze dell'ordine. Il prossimo sindaco potrà affrontare con interventi strutturali come abbiamo fatto con piazza XXIV Luglio. Quando è cambiata la configurazione, certi giri di persone sono spariti. Anche la rigenerazione urbana non è solo per rimettere a posto alcuni immobili, ma dà nuova sicurezza in certi spazi urbani. Non bisogna mollare sul presidio delle forze dell'ordine. Alla fine è chi è preposto a garantire la sicurezza, come da norma di legge.