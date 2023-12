Simone Falorni è il nuovo segretario Pd Empoli

L’assemblea del Partito democratico di Empoli, riunita ieri sera nella sede di via Fabiani, ha discusso un ordine de giorno importante: le dimissioni del segretario Lorenzo Cei e l’elezione del suo successore.

Cei, da 6 anni alla guida del Partito democratico empolese, ha deciso di lasciare l’incarico per motivi professionali: «Ho dovuto fare una scelta. Ringrazio il mio partito che mi ha consentito di vivere una bellissima esperienza a servizio delle democratiche e dei democratici empolesi. In questi anni ho imparato molto e ho fatto tesoro delle molte iniziative intraprese assieme a iscritti, volontari e simpatizzanti. Lascio l’incarico, ma rimango nel Pd e darò una mano al partito e al nostro candidato Sindaco per vincere le elezioni amministrative del giugno 2024. A Simone va il mio augurio di buon lavoro, sono sicuro che farà bene».

Dopo l’intervento di Cei all’assemblea è stata proposta la candidatura a segretario di Simone Falorni, attuale capogruppo in Consiglio comunale, che è stata approvata e votata all’unanimità.

"Ringrazio tutti per questa grande dimostrazione di fiducia, ma soprattutto Lorenzo da cui eredito un partito solido e sano. Ci aspetta un periodo molto impegnativo, le elezioni amministrative di giugno prossimo sono un appuntamento decisivo e dovremo farci trovare pronti.

Con Alessio (ndr Mantellassi) abbiamo condiviso gli ultimi dieci anni in consiglio comunale, e c'è veramente piena sintonia.

Sarà bello condividere pure questa esperienza con lui come candidato sindaco. Le mie prerogative da segretario - conclude Falorni - saranno l'ascolto, il confronto, la presenza e l'unità, e in funzione di queste ho composto anche la segreteria che mi affiancherà. Non possiamo tralasciarne neppure una, per affrontare l'intensa campagna elettorale che ci attende".

Chi è Simone Falorni

Simone Falorni è nato nel 1980 a Empoli, dove risiede da sempre. Diplomato geometra, dopo 2 anni di tirocinio ha conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, che svolge dal 2003 in un proprio studio sempre a Empoli. È appassionato di scrittura, con alcune opere edite all’attivo in prevalenza di genere thriller-horror, e di teatro, essendo stato attore e componente di più compagnie teatrali, fino alla politica. Dal 2013 al 2017 è stato segretario del circolo Pd delle frazioni di Avane, Pagnana e Marcignana, ed è stato eletto in consiglio comunale per la prima volta nel 2014. Dal 2017 entra a far parte della segreteria di Lorenzo Cei e alle amministrative del 2019 viene rieletto in Consiglio, divenendo il capogruppo del Partito Democratico.

