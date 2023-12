Stalking e revenge porn, denunciato un fiorentino

Un uomo di Firenze è stato denunciato per stalking e revenge porn nei confronti di una donna italiana residente in Germania. Le indagini sono state avviate dalla polizia postale fiorentina a seguito di una telefonata in cui la donna, piangendo agitata, ha raccontato di essere vittima di atti persecutori da parte di un conoscente, residente a Firenze, con il quale, l'anno precedente, aveva intrattenuto una relazione sentimentale.

L'uomo non avrebbe mai accettato la fine della relazione e avrebbe inviato al marito della donna foto e un video esplicito, prodotti durante i loro incontri, prospettando l'intenzione di mandare tutto anche ai suoi figli. Inoltre lo stalker avrebbe minacciato la donna di raggiungerla in Germania, dato che conosceva l'indirizzo di residenza, se non avesse lasciato il marito e non fosse venuta a Firenze per una futura convivenza.

Gli agenti hanno invitato la donna a andare, appena possibile, al consolato italiano più vicino per sporgere querela, al fine di attivare il protocollo previsto dal cosiddetto codice rosso. Ciò ha permesso permesso di avviare immediati accertamenti grazie ai quali l'uomo è stato identificato nel giro di poche ore.