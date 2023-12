Teatro, Barnini: "Cantiere a primavera. Per La Perla sogno progetto come Odeon a Firenze"

Dalla lunga intervista di fine anno con Brenda Barnini (dove si è espressa anche sul tema stadio), c'è stato modo anche di parlare dei presìdi culturali: il nuovo teatro Il Ferruccio, il vecchio cinema La Perla chiuso dal 2020 e l'attuale cinema Excelsior, ancora all'asta.

Sul teatro Il Ferruccio 'aleggia' nell'opinione pubblica una sensazione che il blocco paventato di alcuni milioni di risorse del Pnrr possa aver bloccato il progetto definitivamente.

Sgomberiamo il campo dalle preoccupazioni. Il governo Meeloni nel rimodulare le risorse ha tenuto fermi progetti da luglio a novembre. C'è stata una 'finestra di precarietà', ma dalla Città Metropolitana abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che le risorse ci sono. Il progetto è approvato e a primavera partirà il cantiere.

Cosa verrà fatto in prima battuta?

I lavori verranno fatti sull'area esterna, con gli scavi di fronte a via Battisti.

Ancora sul teatro, tanti hanno poi polemizzato sul fatto che se Empoli avesse avuto bisogno di un teatro civico, era (ed è ancora) disponibile l'Excelsior all'asta a una cifra abbastanza abbordabile.

Vede, l'idea del nuovo teatro, l'unico civico di Empoli, non nasce dal bisogno di un palcoscenico. La riqualificazione di quell'area e di piazza Guido Guerra ha un valore di scala diverso. Punta alla cultura come motore di sviluppo, non come mero intrattenimento serale. Non abbiamo valutato questa cosa in base alla competitività economica. Senza il Pnrr non avremmo mai potuto raggiungere questo traguardo. Se non ci fosse stata questa occasione, forse avremmo valutato di acquistare l'Excelsior, per avere le stesse cose che facciamo oggi, con il solo beneficio di avere la proprietà per 6 spettacoli di prosa invece che pagare l'affitto.

E se l'asta fosse poi finalizzata alla chiusura del cinema, l'ultimo rimasto a Empoli?

Questa è un'eventualità che si porrà la prossima amministrazione. Nel post covid il cinema è stato il settore che ha fatto più fatica. Il teatro è uno spettacolo dal vivo, devi venire per vedere, sul cinema il ragionamento (sbagliato) è che entra in concorrenza con lo streaming.

Sul cinema La Perla avete stanziato dei fondi per renderlo ancora agibile

Era un impegno preso da un ordine del giorno all'aggiornamento del Dup, l'idea è quella di rimettere lo spazio in apertura, non per il cinema perché non funzionerebbe. È uno spazio bello a cui gli empolesi sono affezionati. Lo abbiamo pensato per ospitare eventi musicali, per le scuole, per le associazioni. Al momento abbiamo solo il Palazzo delle Esposizioni come luogo dove fare queste attività, ma non tutte sono adatte. Con la fine del mandato contiamo di riaprire lo spazio, poi vedremo nel futuro. Ho visto il cinema Odeon a Firenze, trasformato in libreria, è bellissimo. È una suggestione, servirebbe un investimento, ma forse per La Perla serve una soluzione fuori dagli schemi.