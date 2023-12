Tentano di rubare alcolici e minacciano con un coltello il responsabile del supermercato

Raapina a Campi Bisenzio, in via Magenta, presso il supermercato 'Esselunga'. Un equipaggio della municipale di Signa, appartenente alla NORM (Nuova Organizzazione Regionale Municipale), è intervenuto in risposta a una segnalazione di rapina impropria.

Il responsabile del negozio ha scoperto che due individui stranieri stavano rubando alcolici. Nel tentativo di fermarli, il responsabile è stato minacciato con un coltello, permettendo ai ladri di fuggire senza lasciare tracce.

Successivamente, uno dei due non armato è tornato al supermercato per recuperare i suoi effetti personali ed è stato bloccato dal personale del negozio. I militari intervenuti sul posto lo hanno identificato, denunciandolo alle autorità giudiziarie. Durante l'arresto, l'uomo ha accusato un malore e è stato assistito dal personale medico del 118, senza che nessuna delle persone coinvolte riportasse ferite.