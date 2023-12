Wiki Loves Monuments, il concorso toscano premia uno scatto del duomo di Barga

Si è svolta come ogni anno anche in Toscana la nuova edizione di “Wiki Loves Monuments” (WLM) organizzata come ogni anno dai volontari wikimediani.

WLM è il più grande concorso fotografico internazionale e si tiene a più livelli regionale, nazionale e internazionale. Siamo giunti alla dodicesima edizione in Italia, promossa da Wikimedia Italia.

Il suo obiettivo è raccogliere scatti di monumenti e siti per documentare e valorizzare l’immenso e variegato patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del nostro territorio con il supporto di privati e amministrazioni.

Fotografi amatoriali o cittadini hanno partecipato gratuitamente, registrandosi su Wikipedia e usando la licenza d’uso Creative Commons CC BY-SA, cioè la licenza libera adottata dalle piattaforme Wiki.

Le immagini sono usate in seguito su Wikipedia e per promozione sui canali sociali con grande visibilità per i vincitori (autori degli scatti e beni culturali ritratti).

Il concorso è iniziato come sempre il primo settembre ed è durato tutto il mese.

La Toscana è stata protagonista dal 2018, da quando è sempre risultata prima o seconda regione a livello nazionale per partecipazione. Quest’anno sono giunte 7756 foto.

Anche quest’anno il concorso locale dedicato alla Toscana è tornato, grazie anche all’impegno della comunità di wikimediani in regione. L’organizzatore regionale principale è Iuri Mazzamuto, con Alessandro Marchetti.

La copertura è aumentata nel corso degli anni fino a raggiungere oltre gli 100 comuni aderenti, una diocesi e dozzine di privati e enti religiosi.

La selezione regionale è durata un mese e ha visto la verifica finale dei diritti di riproduzione e la selezione delle foto migliori, soprattutto se di taglio enciclopedico e informativo.

Il gradino più alto del podio 2023 è stato conquistato da Simone Batini con una foto panoramica di Barga con il suo duomo. Seguono Firenze, Rignano sull’Arno, Pescia, Livorno e Vinci.

Francesco Schiraldi ha raggiunto invece la top 10 del concorso nazionale, con una foto del Duomo di Firenze (prima posizione). Questo concorso si svolge in parallelo con giurie diverse con e foto da tutta Italia.

Per celebrare l’edizione in corso, all’inizio del 2024 si terrà a Piombino la premiazione alla presenza delle autorità locali coinvolte con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Sarà invitato il presidente della Toscana Eugenio Giani.