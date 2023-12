Approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 di Cerreto Guidi

Con la seduta del Consiglio comunale del 22 dicembre, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 del Comune di Cerreto Guidi.

La manovra conferma un impegno molto forte nei servizi sociali, educativi e alla persona, mentre per la tassazione, le aliquote di IMU ed IRPEF non prevedono aumenti.

“Ringrazio l’Ufficio ragioneria per il complesso ed importante lavoro svolto – ha commentato il Sindaco, sottolineando gli aspetti salienti del Bilancio- Se i nostri interventi avvenissero esclusivamente con le entrate degli oneri di urbanizzazione, si farebbe ben poco. È diventato fondamentale ottenere finanziamenti che nel caso di Cerreto Guidi sono stati di 12 milioni di euro. Serve essere consapevoli dello sforzo che l’Amministrazione ha portato avanti nel fare investimenti attraverso la progettazione e la richiesta di finanziamenti sovracomunali.

Sul fronte delle opere, procedono i lavori sulle scuole, con l’obiettivo di realizzare la scuola dell’infanzia di Cerreto Guidi. Per quest’opera c’erano già il progetto e il finanziamento che però per il rincaro delle materie prime, ha imposto un aggiornamento del progetto con i costi saliti ad oltre 3 milioni di euro. Rimane forte l’impegno per le manutenzioni in tutte le altre strutture scolastiche presenti sul territorio Da segnalare gli ulteriori finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio con il decisivo intervento per Via Ripa e Via Ildebrandino”.

Il Sindaco ha insistito anche sull’importante attività nel campo dei servizi erogati.

“ E’ cresciuta la spesa sociale e grazie anche ai fondi del PNRR, sarà possibile compiere azioni importanti sul fronte della disabilità e degli anziani. Abbiamo mantenuto a un livello molto elevato, i servizi alla cultura con proposte variegate rese possibile anche dal recupero della Biblioteca “Emma Perodi”. Il nostro impegno è forte anche nell’ambito dell’impiantistica sportiva e dell’attenzione rivolta a sollevare le società sportive dai tanti pesi. Questo impegno ci permette di affermare che oggi a Cerreto Guidi, musica e sport sono particolarmente vitali offrendo ai giovani, importanti opportunità. Ritengo- ha concluso il Sindaco- che investire e progettare, e non aumentare le aliquote, mantenendo i servizi alla persona, sociali, scolastici, mensa, trasporti, non sia facile, ma ci siamo impegnati a farlo, per essere più vicini possibile ai cittadini in una fase così complessa e delicata”.

Fonte: Alessandro Lippi Ufficio Stampa comune di Cerreto Guidi