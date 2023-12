I genitori corrono in ospedale, la figlia nasce in auto: succede a Gambassi Terme

Un'incredibile storia di Natale arriva da Gambassi Terme. Protagonista è Ginevra che sulla carta d'identità avrà, a luogo di nascita, proprio Gambassi Terme. E come, se non c'è l'ospedale? La domanda è lecita, la risposta è molto bella: la piccola è nata direttamente in auto.

Babbo e mamma stavano andando in ospedale, la madre era vicinissima a partorire. Ma, scrive Paolo Campinoti, "la piccola Ginevra non ha voluto aspettare ed è nata direttamente in auto".

Continua il sindaco gambassino: "La cosa rara e unica è che Ginevra, nata 'quasi per Natale' risulterà a tutti gli effetti nata a Gambassi Terme. Beh, se questo non è un buon segno! Benvenuta piccola nuova gambassina! Un bacio e un abbraccio da tutti noi".