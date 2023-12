Consiglio comunale convocato a Montespertoli

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 28 dicembre 2023, alle ore 21:15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini. All'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio di previsione, il Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026, la modifica dei regolamenti della Tariffa Corrispettiva e del servizio rifiuti con importanti novità per l'utenza e l'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, potranno seguire la seduta sull’apposita canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente.

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

3. Comunicazione al consiglio comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del d.lgs 267/2000.

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito allo stato di degrado di Via San Vincenzo.

5. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito alla sicurezza stradale in Via Virginio Nuova.

6. Interpellanza presentata dal Gruppo misto in merito allo stato di manutenzione della scalinata tra Via Trieste e Via Bassi nel capoluogo.

7. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito all’introduzione di una disciplina nazionale che preveda l’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità all’interno della programmazione didattica nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo e secondo grado.

8. Cultura. ‘1774-2024. Montespertoli la sua storia e le sue storie’. Nomina comitato e organizzazione eventi per la ricorrenza dei 250 anni della nascita della comunità di Montespertoli.

9. Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Approvazione delle modifiche allo schema del regolamento di servizio finalizzato all'applicazione della tariffa corrispettiva.

10. Modifiche al regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (Taric).

11. Costituzione consorzio stradale per la manutenzione della strada vicinale ad uso pubblico “Via Mandrie” ai sensi art.1 dl. lgt. 1 settembre 1918 n. 1446.

12. Affidamento in house ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023 per la durata di cinque anni del contratto di gestione in house providing del servizio di manutenzione e trasmissione in cloud della videosorveglianza cittadina, della manutenzione del pilomat e della catena automatica dell’area ZTL. Approvazione indirizzi.

13. Affidamento in house ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023 per l’attività di estensione dell’impianto di videosorveglianza cittadina lotto II e relativo servizio di gestione e manutenzione per la durata di cinque anni. Approvazione indirizzi.

14. Accordo tra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Montespertoli relativo al reciproco passaggio del demanio provinciale e del demanio comunale ed al trasferimento della gestione di alcuni tratti stradali della SP 4 “Volterrana” e della SP 80 “del Virginio”. Approvazione atti documentali.

15. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale dei lavori pubblici relativi all'annualità 2024.

16. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2024-2025-2026 – approvazione.

17. Imposta municipale propria (IMU) - approvazione aliquote anno 2024.

18. Programmazione incarichi di consulenza studio e ricerca anno 2024.

19. Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024 - 2025 – 2026.

20. Delibera sulla ricognizione annuale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica art.30 D.lgs n.201/2022.

21. Approvazione piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022 ex art.20 d.lgs. n. 175/2016.