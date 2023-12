L'Associazione ambientalista La Città ecologica chiede all'amministrazione spiegazioni sulla rete tranviaria urbana

Il Sindaco nella sua conferenza stampa di fine anno si dimentica della rete tranviaria urbana, che pure è stata una dei cavalli di battaglia della sua recente campagna elettorale.

Eppure a breve dovrebbe uscire un nuovo Bando ministeriale per la presentazione di istanze di finanziamento sul Fondo nazionale per il Trasporto Rapido di Massa.

Difficile pensare ad una dimenticanza. E allora cosa accade?

Pensiamo che la città abbia il diritto di conoscere a che punto è il progetto pisano di tranvia e quali sono le intenzioni dell’Amministrazione. Secondo La Città ecologica l’Amministrazione dovrebbe andare avanti nella progettazione della rete tranviaria, dotandola delle valutazioni ambientali necessarie e portandolo all’approvazione della Conferenza dei Servizi di tutti gli Enti coinvolti.

Solo con un progetto completo e “maturo” è possibile aspirare ai finanziamenti anche oltre i Bandi Ministeriali, come l’esperienza fiorentina dimostra.

Tutta la città, dopo tanti anni di ritardo, sostenga la scelta del tram. Il confronto sia sulle linee da realizzare, non sulla scelta in sé, che ormai dovrebbe essere scontata.

Fonte: Associazione ambientalista La Città ecologica