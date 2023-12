Lavori a Certaldo, parte la riqualificazione di Piazza Boccaccio

Il cuore pulsante di Certaldo sta affrontando una trasformazione senza precedenti, con l'avvio di un ambizioso progetto di riqualificazione che coinvolge alcune delle sue zone più iconiche: Piazza Boccaccio, Via 2 Giugno, Borgo Garibaldi e Via Roma. Un intervento strategico che cambierà il volto del centro urbano per offrire una nuova esperienza a cittadini e visitatori.

L'opera di rifacimento, dal valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, ha preso il via nelle scorse settimane da Via 2 Giugno. L'obiettivo è quello di rendere il centro più vivibile, più sicuro, grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche, più attrattivo per cittadini e visitatori e più allettante per potenziali nuove attività commerciali.

Il sindaco Giacomo Cucini ha annunciato ieri in una conferenza stampa l'intenzione di accelerare ulteriormente i lavori, decidendo di estendere il cantiere anche a Piazza Boccaccio dopo l'Epifania, cambiando così il cronoprogramma inizialmente presentato.

Tutto questo è stato concordato in un incontro con i rappresentanti delle associazioni di commercianti, tra cui Confesercenti e Centro Commerciale Naturale, in cui il primo cittadino ha spiegato le ragioni di questa scelta.

"I lavori non potevano iniziare in un periodo diverso, poiché ci sono scadenze legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ai relativi finanziamenti - ha dichiarato -. Quello che potevamo decidere, cioè il lotto dal quale cominciare, l'abbiamo deciso insieme ai commercianti, che hanno chiesto di iniziare da Via 2 Giugno per avere la stagione primaverile/estiva completamente a disposizione, con i lavori terminati nella via”.

“I lavori, per come sono stati svolti fino ad ora, con la concomitanza tra la ditta e Acque Spa, che sta parallelamente sostituendo i tubi usurati nell'area interessata, hanno creato dei rallentamenti e dei problemi operativi al cantiere - ha aggiunto il sindaco Cucini -. Per questo si decide di separare le due lavorazioni e di velocizzare ulteriormente l'intervento. Stiamo dando un'accelerata significativa, in modo da affrontare la prossima estate con una zona completamente fruibile, funzionale, arredata e definitivamente realizzata. Questa scelta consente di andare più spediti con i lavori, di non avere una concomitanza di cantiere con Acque Spa. Dopo l'Epifania Acque si dedicherà alla sostituzione dei tubi nella zona di Via 2 Giugno su cui ancora non si è intervenuti e alla parte di Piazza Boccaccio della zona est (funicolare), mentre la ditta lavorerà da subito nell'altra porzione della piazza, su cui procederà con la nuova pavimentazione”.

“Nella fase iniziale dei lavori - ha precisato - rimarrà in piazza la disponibilità di fruire di metà del parcheggio attuale e stiamo lavorando anche ad altre possibilità di sosta. Tra poco partiranno inoltre i lavori del parcheggio nell'area ex Antonelli, in fondo a Viale Matteotti, che fanno parte di un altro progetto di riqualificazione e la cui fine è prevista più o meno nello stesso periodo degli interventi di Piazza Boccaccio e Via 2 Giugno. Anche questo quindi farà sistema con il resto. Capiamo che nei primi mesi dell'anno ci saranno difficoltà e disagi, ma tutta questa operazione ci consente di essere veloci e di limitare il più possibile la durata del cantiere”.

L'amministrazione è in contatto con la Soprintendenza per definire un intervento migliorativo lungo Via 2 Giugno, che prevede l'utilizzo dei sampietrini e che alleggerirà visivamente l'aspetto della strade, dando una chiave visiva commerciale e chiaramente pedonale.

“L'estate – ha concluso Cucini - dovrà essere il periodo di rilancio del centro urbano, che vedrà la possibilità di organizzare eventi e momenti di frequentazione del centro con la piazza e Via 2 Giugno completamente riqualificate, arredate e ultimate”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa