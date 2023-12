Multiutility, Baldi (M5S): "Più di 4mila firme, grazie"

Grazie! Ho voluto espressamente iniziare il mio comunicato con questa parola perchè è quella che ci siamo sentiti più spesso dire ed è quella che personalmente rivolgo a tutte le oltre 4100 persone che si sono recate a firmare!

Questa esperienza è stata folle ma stupenda! Dalla fatica per redigere il regolamento del referendum, che non esisteva, alla corsa alla raccolta delle 3500 firme necessarie!

Fatica, sudore, stanchezza ma anche sorrisi, risate, unione hanno sancito questa esperienza iniziata lo scorso 8 agosto e terminata in questi giorni. Quanti banchini abbiamo fatto, con quante persone abbiamo parlato spiegando la pericolosità del progetto multiutility! E con nostra grandissima soddisfazione sono state di gran lunga di più le persone che ci hanno ascoltati e che poi hanno firmato piuttosto che quelle che invece erano a favore di questo scellerato progetto!

Il MoVimento 5 Stelle è stato contrario a questo progetto sin dall'inizio, progetto non solo inutile ma altresì dannoso per la popolazione, aggravato poi dalla quotazione in borsa di un bene così prezioso come l'acqua! Oltretutto dopo il referendum del 2011 totalmente disatteso dove oltre il 95% votò per mantenere l'acqua pubblica! Noi continueremo a batterci fino alla fine, fino a far ritornare l'acqua in mano ai cittadini e non in mano ai privati che sicuramente hanno ben altri interessi che non i servizi nelle nostre città!

Basta speculazioni sulle spalle dei cittadini, basta speculazioni su beni di primaria importanza!

La soddisfazione di avere consegnato oltre 4100 firme va oltre ogni mia aspettativa e mi ripaga totalmente per ogni ora di sonno persa, per ogni pranzo saltato, per ogni corsa fatta per poter presenziare ai banchini.

Grazie!!!

Ed ora ci vedremo ai seggi elettorali!

Anna Baldi, M5S Empolese Valdelsa