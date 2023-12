Multiutility, Masi (Buongiorno Empoli): "Barnini in malafede"

“Dopo un anno di discussioni e 4.143 firma raccolte contro la Multiutility e la sua quotazione in Borsa, la sindaca Brenda Bernini fa nuovamente una giravolta degna del peggior trasformismo politico e si dichiara ancora una volta a favore della quotazione in Borsa e della privatizzazione della gestione dei servizi di acqua e rifiuti”, dichiara Leonardo Masi, consigliere comunale di Buongiorno Empoli.

“Ipocrisia e malafede rispetto a quanto dichiarato in consiglio comunale – continua Masi – menefreghismo e totale sordità rispetto alla volontà dei cittadini che si sono espressi a gran voce per avere un referendum e poter dire la loro”. La Barnini, anzi, fa un peana ai fondi di investimento, palesando così la sua visione della politica non dalla parte dei cittadini ma dalla parte di chi detiene, manovra e manipola il capitale finanziario. “Noi di Buongiorno Empoli, che ci siamo battuti e continueremo a batterci affinché i servizi essenziali restino pubblici e non finiscano nelle mani di improvidi giocatori di Borsa, chiediamo che la Barnini e questa giunta ritirino la delibera sulla Multiutility e aprano una discussione seria e pubblica sulla gestione di questi servizi. Lo chiediamo noi e lo chiedono 4.143 cittadini di Empoli”, conclude Masi.

Fonte: Ufficio Stampa