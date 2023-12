Natale in Sicur Delta: donati 1.000 euro di bonus ai 36 dipendenti

I dipendenti dell’azienda Sicur Delta Srl, che ha sede a Santa Croce sull’Arno, passeranno un altro Natale con un sostanzioso regalo in più sotto l’albero. Anche nel 2023 infatti, per il secondo anno di fila, l’amministratore unico Del Tacca ha deciso di premiare i 36 dipendenti con un bonus di 1.000 euro. Già nel 2022, in occasione del Natale, decise di erogare ai suoi dipendenti un bonus che prevedeva il rimborso delle utenze domestiche per lo stesso importo.

“Per il secondo anno siamo riusciti a raggiungere e consolidare degli obiettivi aziendali davvero importanti, di cui vado fiero ed orgoglioso.” dice Del Tacca “Per il padre di un’azienda, vederla crescere e prosperare è la soddisfazione più grande. Il mio team è la fonte principale di questo successo ed è per me importante riconoscerne il valore e premiare il lavoro di tutti i dipendenti, soprattutto in questo periodo storico in cui il costo della vita continua ad essere davvero alto”.

La Sicur Delta Srl è specializzata nella produzione di sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto.

Argomento (purtroppo) ancora attuale a causa dei troppi incidenti di caduta da ambienti di lavoro in altezza che si verificano. L’azienda è una realtà del settore manifatturiero tutta completamente made in Italy. Con due stabilimenti produttivi, quello della sede principale a Santa Croce sull’Arno e quello della sede di Urgnano in provincia di Bergamo, vanta una produzione a ciclo continuo di questi prodotti. Nel 2023 ci sono stati diversi e nuovi investimenti in macchinari all’avanguardia digitalizzati in ottica industria 4.0, in ricerca e sviluppo per la progettazione e realizzazione di nuovi sistemi e soprattutto nella loro costosa certificazione.

Il 2023 è stato scenario di una bella sfida per l’azienda. L’anno scorso era stato infatti già un anno molto importante per Sicur Delta. Un anno che aveva visto la società raggiungere traguardi importanti sia in termini di fatturato che di crescita aziendale piuttosto esponenziale. L’anno che sta per finire è stato il consolidamento di questa crescita, l’affermarsi ancora una volta sul mercato come leader di settore. Un marchio ormai associato in tutta Italia ad eccellenza e ad elevata qualità, sia di prodotto che di servizio.

“Il lavoro dei miei collaboratori è stato fondamentale. Sia nello stabilimento in provincia di Pisa che in quello in provincia di Bergamo siamo stati in grado di spedire il materiale rispettando tempistiche di consegna davvero celeri. La produzione delle commesse “su misura” in tempi molto brevi è quello che davvero ci qualifica, che ci rende unici e quindi il nostro quotidiano obiettivo di lavoro. Questo è stato possibile solo grazie al grande lavoro di tutte le persone che compongono il gruppo aziendale, perfettamente organizzato, efficiente ed efficace. Questo bonus è il mio personale “grazie” ad ognuna di loro”.

L’azienda continua a programmare il suo percorso di crescita, prevedendo l’uscita sul mercato di nuovi sistemi di sicurezza nel 2024 ed il rafforzamento della sua posizione anche sui mercati esteri. A febbraio è prevista infatti la partecipazione all’importante fiera internazionale di settore SICUR di Madrid, cui la società aveva già partecipato anche nel 2022.

L’obiettivo è perciò ben chiaro: crescere.

Fonte: Sicur Delta Srl di Santa Croce sull’Arno