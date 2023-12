Nidi, Barnini: "Per il futuro di Empoli progetti pubblico-privato"

Nella lunga intervista con Brenda Barnini rilasciata al nostro giornale per il fine 2023, è stato affrontato anche il tema della scuola d'infanzia e delle liste d'attesa.

Parlando dei servizi scolastici e dei servizi con l'infanzia, Empoli come sta affrontando le esigenze delle famiglie? Servono nuovi nidi?

Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un consolidamento delle scuole esistenti. Non ci sono stati nuovi nidi, l'ultimo aperto è del 2013 a Serravalle, con oltre 70 posti, dava una bella risposta alla città. In 10 anni le domande delle famiglie sono state in linea con l'offerta messa in essere. Non ci sono state liste d'attesa, forse qualche nome. Poi il covid ha fatto tracollare le richieste. Nel post covid c'è stata la misura regionale dei Nidi gratis, che ha fatto esplodere la domanda.

Considerando che un'amministrazione comunale per programmare un nuovo nido tra fondi, progetti, approvazione, prima di 2-3 anni non ha niente in mano, ritengo sia da favorire un sistema con attività private accreditate, controllate dal pubblico. Le due che abbiamo negli anni sono state apprezzate e hanno servizi in linea con i nidi pubblici. Quando c'è stata una situazione non a regola, abbiamo chiuso la struttura.

I prossimi anni saranno determinanti per un'attività di co-progettazione pubblico-privato, senza caricare il pubblico. Considerate che il costo del nido ricade sul Comune, con nidi gratis è solo la retta che viene pagata.

Dopo 20 anni, Empoli è una città a misura di donna?

In 20 anni le donne hanno preso confidenza con l'idea che non ci sono ruoli che non possano ricoprire. È una città con servizi di alta qualità, dall'infanzia alle scuole, che hanno una ricaduta sulla famiglia e quindi sulle donne. Ci sono aziende importanti con tante donne occupate. Penso al polo tecnologico di via Piovola, dove più del 50% del lavoro è svolto da donne, hanno un welfare aziendale credibile con anche il nido a disposizione. C'è stato uno sguardo di genere che ha favorito scelte pubbliche e private a sostegno delle donne.

Elia Billero