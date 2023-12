Lancia un petardo, viene trovato con bombe carta: denunciato tifoso laziale a Empoli

Ha tirato un petardo, aveva in auto bombe carta e fumogeni. È successo a Empoli, dove è stato denunciato un tifoso della Lazio, presente in zona stadio per la partita di Serie A di venerdì 22 dicembre.

Il giovane tifoso ha fatto esplodere un petardo vicino al ponte pedonale di via Bisarnella. La polizia lo ha notato e lo ha seguito. Lo ha raggiunto e controllato. Era venuto in auto da Roma con la compagna ed è stato trovato con due fumogeni e due bombe carta, poi sequestrate.

Il giovane, in passato sottoposto a Daspo, è stato denunciato. "Veniva pertanto proposto per decretazione di un altro provvedimento di allontanamento dai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportiva" affermano dal commissariato di piazza Gramsci.