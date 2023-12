Quattro passi nella storia, ultima tappa a Empoli

Ultima tappa di "Quattro passi nella storia", cartellone di iniziative dedicato al trekking urbano. Appuntamento il 30 dicembre 2023, alle 10 di fronte al Museo del Vetro in via C. Ridolfi, 70, con l’itinerario dal titolo “Empoli nell’Ottocento, da terra murata a città”.

Passeggiando in centro, nel tratto che va dall’attuale ponte Alcide De Gasperi e fino alla Stazione Ferroviaria, cercheremo di cogliere le tracce delle trasformazioni avvenute negli anni attorno all’Unità d’Italia e che hanno fatto della terra murata di Empoli una vera e propria città moderna.



La partecipazione è gratuita, ma su prenotazione da effettuare inviando una mail a turismo@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571 757659. Tutti i dettagli sono disponibili anche online su www.visitempoli.it.



«L’iniziativa “4passi nella storia “nasce per far conoscere la storia della propria città attraverso un trekking semplice e alla portata di tutti - sottolinea l’assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni -. Le prime due tappe di Pontorme e Monterappoli, hanno visto la partecipazione di molti cittadini, accompagnati dalla guida che ha saputo raccontare loro non solo fatti storici, ma anche tanti aneddoti e curiosità. Ultimo appuntamento in programma, sabato 30 dicembre con un altro itinerario interessante alla scoperta della Empoli ottocentesca».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa