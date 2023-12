Referendum Salviamo Firenze contro gli studentati di Firenze

In relazione al comunicato odierno del Comune di Firenze sul Piano Operativo in tema di Studentati, denunciavamo ieri che la Giunta Nardella si stava preparando non ad accogliere i quesiti referendari, ma bensì a predisporre un Pacco di Natale alla Cittadinanza, riaprendo agli Student Hotel (alberghi camuffati) di fare turistico-ricettivo supplementare prevedendo nuove “eccezioni”. Evidentemente siamo stati tristi profeti.

Gli studentati di lusso sono dannosi per la città, sono alberghi camuffati e possono già svolgere attività alberghiera, per normativa generale, sul 49% della superficie. Di questo fatto fondamentale la Giunta non fa parola.

Tale caratteristica è rafforzata attualmente da 3 mesi extra previsti dalla normativa in in vigore oggi a Firenze e da 2 mesi, da quanto oggi annunciato dalla giunta. Che certamente pone qualche condizione che incide sulla quota destinata a studentato ma non tocca, anzi, la funzione alberghiera di queste strutture. Che in questa città possono sorgere senza pianificazione né autorizzazione.

Fonte: Referendum salviamofirenze