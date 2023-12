Torna il Presepe vivente di San Miniato Basso: per il 12° anno, andrà in scena il 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 16 sul sagrato della chiesa della Trasfigurazione che per l’occasione diventa una piccola Betlemme con i figuranti, le capanne, gli antichi mestieri e la Sacra Famiglia.

Sarà preceduto da una sfilata in costume in partenza da via Ernesto Codignola (ex farmacia)-In scena anche la rappresentazione di alcuni episodi della vita della Sacra Famiglia, dall’Annunciazione alla visita a Elisabetta, dal censimento, fino alla nascita in una grotta.

Una rappresentazione che coinvolge un’intera comunità e che ogni anno accoglie centinaia di visitatori.

Quest’anno Gesù bambino sarà interpretato da Leonardo Cioni Nieri, 8 mesi. Maria sarà la sua mamma, Ilaria.

Il 6 gennaio arriveranno anche i Re Magi che, dopo aver reso omaggio a Gesù Bambino, doneranno calze dolci ai bambini presenti e distribuiranno i diplomi di partecipazione della novità di quest’anno: la rassegna “Il presepe delle famiglie”, visitabile nei pomeriggi del 26 dicembre e 6 gennaio, ossia durante la realizzazione del Presepe Vivente.

La parrocchia di San Miniato Basso rende così anche omaggio al presepe a 800 anni dalla prima rappresentazione a Greccio con iniziative nuove che si aggiungono a quelle ormai tradizionali. Da visitare anche altri due presepi: uno è nella chiesa nuova, realizzato con statue di grandi dimensioni nella cappella del fonte battesimale. L’altro invece si trova ai piedi dell’altare della chiesa dei Santi Stefano e Martino: è realizzato da tutti i ragazzi del catechismo.

Fonte: Ufficio Stampa