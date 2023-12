Barnini: "Allontanato traffico dal centro, poi politiche più spinte sulla mobilità sostenibile"

Un raffronto tra passato e futuro della mobilità di Empoli. Dalla lunga intervista della sindaca Brenda Barnini rilasciata al nostro giornale (si è parlato anche di stadio, cultura, cantieri), è stato fatto il punto anche sulla mobilità e sulle politiche da intraprendere per gestirla in modo oculato.

Questione mobilità: Empoli conta quasi 50mila residenti, considerando la popolazione scolastica e chi lavora in città la popolazione aumenta. Quali sono le soluzioni affinché il traffico non diventi insostenibili, tra quelle realizzate e quelle da porre in essere.

Empoli sconta un ritardo nelle infrastruttura sin dagli anni '80. Di quella città di allora già si vedeva in che direzione sarebbe andata, ma le amministrazioni dell'epoca non si posero seriamente il problema viabilità. Negli ultimi 20 anni abbiamo iniziato ad affrontarli. Nelle amministrazioni di Luciana Cappelli sono stati fatti i due sottopassi ferroviari, ricordo che prima andare da Ponte a Elsa a Empoli era un incubo. Poi noi abbiamo fatto la 429, da considerare come una circonvallazione a sud, il tratto tra Empoli e Carraia, la bretella per il Polo tecnologico e quella su Serravalle. Sono opere che non erano state fatte nei 40 anni precedenti. Non sta in cielo né in terra quello che dice l'opposizione a sinistra quando dice che le strade non vanno fatte perché portano più macchine. Il mio ragionamento è allontanare il traffico dal centro. Consideriamo anche che il nostro centro è molto ampio, va da Santa Maria a Serravalle e dall'Arno alla stazione. Nei prossimi anni dovranno essere raggiunte politiche più spinte verso zone 30, piste ciclabili, mobilità dolce.

E sul trasporto pubblico locale, com'è il rapporto con Autolinee Toscane?

È un tema delicato, la gara regionale risale a 10 anni fa, un altro mondo. Ha i suoi limiti e i suoi problemi, cerchiamo di mitigare gli effetti negativi. È un tema che il prossimo sindaco sarà chiamato a gestire. Così come dovrà lavorare per l'ampliamento della circonvallazione di Carraia - Empoli Est, passando per Ponzano.

Elia Billero