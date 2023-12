Us Limite e Capraia Juventus Academy, premi e ottimi risultati

Nelle scorse settimane, il vicepresidente Alessio Michelucci e il direttore sportivo Francesco Safina hanno ricevuto a Coverciano le coppe della premiazione per la vittoria dei campionati delle passate stagioni:

- Allievi A per la stagione 2021/2022;

- Allievi B, stagione 2021/2022

- Allievi B, stagione 2022/2023

"Siamo molto contenti di aver ricevuto questi premi che certificano la grande crescita in pochi anni della società. Ringraziamo i ragazzi dello staff e tutti quelli che stanno contribuendo a farci migliorare e raggiungere gli obiettivi che ci eravamo e ci siamo prefissati",. ha commentato il vicepresidente Michelucci.

Intanto, la stagione in corso procede con numerose soddisfazioni e bei risultati, con posizioni di classifica alte, tra i primi posti, in tutte le categorie, con Juniores, 2007 e 2008, 2009 e 2010 e anche fino ai 2011.

A dimostrazione della bontà del lavoro portato avanti dalla società giallorossa nel settore giovanile, sono da segnalare, negli ultimi tempi, alcuni momenti importanti. In queste settimane, infatti, Matteo Carlesi, classe 2006, protagonista la scorsa stagione negli Under 17 regionali, è stato il primo 2006 in Italia a segnare in un campionato di serie D, con la rete decisiva della rimonta dell'Ac Prato contro il Lentigione. Lo scorso anno, il classe 2005 Leonardo Tassi era stato il primo della sua annata a mettere a segno un gol in Eccellenza toscana.

Intanto, oggi, 23 dicembre, spazio al "M. Cecchi" al torneo "Paci Paolo Siderurgica" categoria 2014 con 18 squadre, dalle 9,00 di mattina, con sei gironi da 3 società ciascuno:

Ac Prato, Fornacette, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Atletico Levane, Empoli Giovani Azzurro, Ss Arezzo, Us Limite e Capraia bianco, Fbc Castelfiorentino, Us Limite e Capraia nero, Empoli Giovani bianco, Jolly Montemurlo, Pisa Sporting club, San Gimignano, Gs Pietà, Zenith Prato, Casolese, Sporting Cecina.

Fonte: Ufficio Stampa