Boxing day per il volley, i Lupi incrociano Siena

Sfida al tempo stesso difficile e affascinante, la partita di Siena rappresenta l’ennesimo esame di maturità per una Kemas Lamipel che ha cambiato decisamente faccia rispetto a quella, titubante e spesso sconfitta, di inizio stagione. Il “boxing day” andrà in scena al Pala Estra martedì 26 dicembre, alle ore 18.00, e metterà di fronte due squadre che in classifica occupano rispettivamente la 5^ posizione (Emma Villas, 22 punti, 7v 5p) e l’8^ (Kemas Lamipel, 16 punti, 6v 6p). I biancorossi proveranno a realizzare un ulteriore “upgrade” sotto forma di quinta vittoria consecutiva e di ulteriore balzo in avanti rispetto alle formazioni più attardate in classifica. Un successo, infatti, consentirebbe agli ospiti di massimizzare gli sforzi delle ultime settimane e di chiudere il girone di andata nel migliore dei modi, approcciandosi poi a quello di ritorno con nuovi e più ambiziosi obiettivi.

Il ritorno di Colli ha dato serenità e restituito certezze ma è innegabile che la rinascita sia passata dalla crescita individuale di tutti i giocatori a disposizione di coach Bulleri, in particolare dei più giovani, e questo è un fattore da non sottovalutare perché è evidente che tanti ragazzi possono e devono crescere ancora. I Lupi, che in settimana hanno girato un divertentissimo video di Natale per fare gli auguri al proprio pubblico, saranno seguiti con ogni probabilità da una folta rappresentanza di tifosi. Il sostegno incondizionato della Curva Parenti, al fianco dei ragazzi anche nei momenti più bui, è considerato unanimemente un fattore determinante ai fini della “svolta” in termini di risultati.

Siena, nelle ultime partite, sta scontando l’assenza dell’esperto schiacciatore Marco Pierotti. Coach Gianluca Graziosi, che aveva già allenato a Siena (stagione 2019-20) prima dei tre anni a Bergamo, ha schierato a Porto Viro la diagonale di schiacciatori formata da Sebastiano Milan e Alessio Tallone. Milan, fresco ex di Pineto, aveva militato in maglia Emma Villas proprio sotto coach Graziosi, mentre Tallone arriva fresco fresco dalla stagione di gloria con la corazzata Vibo Valentia. Nell’ultima partita ha fatto il proprio esordio nel ruolo anche Federico Pellegrini, classe 2004, ragazzo nato e cresciuto in società. In regia, a Porto Viro e nelle precedenti gare, il francese Thomas Nevot, esordiente nel nostro campionato. Nevot domenica scorsa si è guadagnato il titolo di MVP e gioca in diagonale con un altro elemento che si è messo decisamente in mostra, l’opposto Matheus Krauchuk (23 punti, 4 aces). Il brasiliano è un ex Lupo, lo si ricorda a S. Croce sull’Arno nella stagione 2019-20. Al centro si sono disimpegnati il secondo ex biancorosso, Riccardo Copelli, al Pala Parenti nel 2020-21, e Stefano Trillini, ex Motta. Il terzo ex di giornata è il libero, Federico Bonami, che a S. Croce vanta un vero e proprio curriculum (A2 2011-12, B1 2012-13, A2 2016-17). Lo “starting six”, nella partita contro la Kemas Lamipel, dovrebbe ricalcare quello dell’ultima uscita.

Alla vigilia del match hanno parlato il libero Luca Loreti e il centrale Giacomo Russo, ospiti nella filiale del nostro sponsor Chianti Banca (info: www.chiantibanca.it).

Questo un estratto delle dichiarazioni:

Loreti: “Ci approcciamo a questa gara con grande entusiasmo, anche perché abbiamo vinto contro la capolista, che, vorrei ricordare, non aveva perso ancora una partita. Quindi dobbiamo affrontare il match contro Siena come abbiamo affrontato l’ultimo, con grande entusiasmo. Dobbiamo ancora alzare l’asticella, per puntare a vincere ma anche a renderci conto di dove possiamo arrivare”.

Russo: “Essendo napoletano ho sangue caldo che scorre nelle vele e dovrei essere abituato ad un certo tipo di pubblico ma devo dire che qui a S. Croce gasa tantissimo, credo sia una delle nostre marce in più il nostro tifo. Per questo invitiamo tutti a seguirci in questa battaglia sportiva, avere tanta gente al seguito sarà fondamentale”.

Arbitri dell’incontro: Papadopol Veronica Mioara, Merli Maurizio.

Emma Villas Siena: 1 Copelli Riccardo, 2 Trillini Stefano, 3 Nevot Thomas, 4 Bonami Federico, 5 Tallone Alessio, 6 Coser Martin, 8 Krauchuk Esquivel Matheus, 9 Milan Sebastiano, 10 Gonzi Azaria, 12 Acuti Alessandro, 13 Pierotti Marco, 15 Pellegrini Federico, 18 Ivanov Mathia, 22 Picuno Mattia.

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

