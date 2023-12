Entra più volte nella struttura di carità a Pisa, denunciato 28enne

Si era introdotto in una struttura di accoglienza di un ente di carità di Pisa, forzando una porta, danneggiando i locali e portando via del cibo, prima di scappare. Ieri la volante della questura di Pisa ha indagato sull'intrusione avvenuta anche nei giorni precedenti. La pattuglia ha rintracciato l'uomo che stava tentando di scappare. Era senza documenti, l'identificazione in questura ha portato a scoprire che fosseun 28enne senegalese, in regola con il soggiorno e residente a Pontedera. È stato denunciato per violazione di domicilio e per danneggiamento; nei suoi confronti sarà anche adottata la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa da parte del Questore.