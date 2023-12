Incendio in via Don Martini a Firenze, vigili impegnati per la vigilia di Natale

Incendio per la vigilia di Natale. I vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest e di Calenzano, sono intervenuti alle 15.45 nel comune di Firenze in via Don Martini, per un incendio all’interno in un edificio composto da 4 piani fuori terra.

Due le squadre intervenute, una per evacuare a scopo precauzionale l’edificio, con una persona affidata al personale sanitario per accertamenti, congiuntamente la seconda squadra entrata all’interno del sottosuolo ha effettuato lo spegnimento dell’incendio.

Sono attualmente in corso le operazioni di raffreddamento e di estrazione di fumi del locale interessato per passare alle fase di bonifica.

Sul posto inviate due squadre e 5 automezzi.