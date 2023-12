Memorial Ademaro Lombardi, 6 squadre ospiti del'Use

In campo nel ricordo di Ademaro Lombardi. Nella pausa di fine anno dei campionati, torna il torneo in memoria dello storico presidente dell’Use all’interno del quale sarà assegnato anche il memorial Andrea e Piero Bartoli. Quest’anno la manifestazione, giunta al settimo anno, è riservata alla categoria Under 14 ed i giorni sono quelli di mercoledì 27 e giovedì 28.

In campo maschile si sfideranno Biancorosso Sesa, Calenzano, Prato ed Etrusca San Miniato mentre, in quello femminile, in campo scenderanno Use Rosa Scotti, Folgore Fucecchio, Jp Pontedera e Costone Siena. La nostra società sarà in campo con le squadre allenate rispettivamente da Giulio Vercesi e Nino Scano.

Al miglior giocatore e giocatrice andrà il memorial Andrea e Piero Bartoli col quale si intende ricordare lo storico dirigente biancorosso ed il figlio Andrea.

Ecco il programma:

Maschile

Mercoledì 27

Ore 9 San Miniato-Biancorosso Sesa

Ore 11 Calenzano-Prato

Ore 15.30 San Miniato-Calenzano

Ore 17.30 Prato- Biancorosso Sesa

Giovedì 28

Ore 15.00 Prato-San Miniato

Ore 17.00 Calenzano- Biancorosso Sesa

Femminile

Ore 9 Use Rosa Scotti-Pontedera

Ore 11 Costone Siena-Folgore Fucecchio

Ore 15.30 Pontedera-costone Siena

Ore 17.30 Use Rosa Scotti-Folgore Fucecchio

Giovedì 28

Ore 15 Use Rosa Scotti-Costone Siena

Ore 17 Folgore Fucecchio-Pontedera

A seguire le premiazioni

Fonte: Use Basket Empoli