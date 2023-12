Rubano cioccolatini e giubbotto di pelle: denunciati a Firenze

La Polizia municipale di Firenze ha fermato e denunciato due persone per furto aggravato in concorso. L’operazione è stata condotta giovedì pomeriggio dal Reparto Antidegrado impegnato nel servizio straordinario ‘Firenze più sicura’.

Gli agenti, che stavo presidiando le vie del centro storico, hanno visto due cittadini marocchini mettere a segno due furti e sono intervenuti prontamente. Il primo furto è avvenuto sotto il loggiato del mercato Nuovo, nella omonima piazza: l’uomo ha staccato da una gruccia, appesa a un banco, un giubbotto in pelle del valore di 340 euro e lo nascosto sotto il proprio giubbotto, senza che il commerciante se ne accorgesse. L’altro furto, invece, è stato messo a segno in una gelateria poco distante: gli agenti del Reparto Antidegrado hanno notato un uomo che, subito dopo essere entrato nell’esercizio commerciale, si è impossessato di due confezioni di cioccolatini del valore di euro 38 l’una, senza che nessuno se ne accorgesse. Anche in questo caso la merce rubata è stata nascosta sotto il giubbotto. Per entrambi i cittadini marocchini, irregolari sul territorio italiano, però non c’è stato niente da fare: sono stati fermati dalla Polizia municipale e condotti al Reparto Antidegrado, dove sono stati identificati e denunciati per furto aggravato in concorso. La merce recuperata dagli agenti, d’intesa con il Pubblico ministero, è stata restituita ai proprietari.