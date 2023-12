Asciano, sopralluogo ai lavori al 'pallone'

Sopralluogo dell'Amministrazione comunale di San Giuliano Terme ai lavori al 'pallone' di Asciano Pisano che sono arrivati ad un punto importante con il montaggio della struttura di copertura del campo. L'assessora allo sport Roberta Paolicchi ha visitato il cantiere dove sta sorgendo il manufatto che andrà ad ospitare attività sportive e sociali.

Nei mesi scorsi sono stati rinnovati i locali degli spogliatoi e dei locali accessori (ufficio, infermerie, locale tecnico, ecc.), sono stati sistemati i percorsi pedonali di accesso ed è stata modificata la struttura di fondazione del campo sia per aumentarne le dimensioni, sia per consentire il posizionamento della struttura di copertura. Un percorso, quello del "pallone", che purtroppo è stato messo in difficoltà dall'aumento dei prezzi dei materiali che hanno imposto rallentamenti, ma che non hanno scoraggiato l'Amministrazione comunale a proseguire il percorso.

"Quello dell'aumento dei costi è un problema che ha colpito particolarmente i lavori al 'pallone' – afferma l'assessora Paolicchi –, una difficoltà che hanno dovuto affrontare larga parte dei cantieri che l'Amministrazione sta portando avanti, ma anche per questi interventi siamo stati determinati ad andare avanti ed ora iniziamo a vedere la struttura nella sua veste finale. Questi lavori prevedevano un investimento iniziale di 440.000 euro, che a causa del sostanzioso aumento dei prezzi è salito a 635.000 euro, con un incremento di 195.000 euro".

"Questa opera consentirà di accrescere la qualità dell'offerta sportiva sangiulianese – afferma il sindaco Sergio Di Maio – assai utilizzata anche da chi viene fuori dai confini comunali, grazie alla posizione ben raggiungibile e centrale nel territorio, ma soprattutto mi preme ricordare della vocazione prevalentemente sociale dell'opera, che sarà animata dal progetto 'Polo Sport per tutti'. Importante sottolineare che questo investimento è stato possibile anche grazie al contributo della Fondazione Pisa, che ringrazio, che ha cofinanziato l’opera per 360.000 euro".

