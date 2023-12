Dramma a Barberino di Mugello: morte tre persone in un incidente

Una tragedia è avvenuta in Mugello nel giorno di Natale, verso le 16. In un frontale in via del Lago a Barberino di Mugello tre persone sono morte, ancora non sono state rese note le generalità.

Il violento scontro è avvenuto tra due auto. Una delle due si è incendiata, l'uomo all'interno è stato affidato dai vigili del fuoco barberinesi ai soccorsi, che ne hanno constatato il decesso.

Anche le due persone estratte dai vigili del fuoco che viaggiavano sulla seconda vettura sono state affidate al medico che ne ha constatato il decesso. Pare che si tratti di un uomo e di una donna.