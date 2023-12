Raccolti 11mila euro per le popolazioni alluvionate

Sabato scorso si è tenuto presso la bellissima cornice del Palazzo del Podestà di Pescia, una serata per lo scambio degli auguri natalizi legata a un progetto di solidarietà organizzata dall’Associazione Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Pistoia e dal Comando VV.F. di Pistoia in collaborazione con il Comune di Pescia, a favore delle popolazioni alluvionate della Toscana. L’iniziativa è stata animata da un concerto dell'ensemble "Terzo Tempo" che ha magistralmente intrattenuto il pubblico presente con brani dell’indimenticato Ennio Morricone, preceduti da un'introduzione piacevole con curiosità legate alle composizioni. Tra i presenti, le massime autorità della città: il Sindaco Riccardo Franchi, il suo Vice Luca Tridente, il Consigliere Regionale Marco Niccolai, il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Di Vita, il Presidente del Consorzio di Bonifica C4 Basso Valdarno, il Comandante dei Vigili del Fuoco ing. Fabrizio Priori, il Dirigente del Commissariato di Pescia Davide De Servi, il rappresentante del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pescia Luogotenente Francesco Marraccini, oltre alle associazioni di volontariato con la Croce Rossa, il Rione San Francesco e il Direttore di Stabilimento di Verallia Italia Ing. Mattia Papini con la HR Manager Dr.ssa Katia Palagi. Il Sindaco Riccardo Franchi ha particolarmente apprezzato e condiviso l'augurio sul biglietto del Natale 2023 dell'ANVVF: "spengiamo i fuochi della guerra, dell'intolleranza e dell'odio, e accendiamo la stella del rispetto, della pace e della gioia!" Durante lo svolgimento dell’iniziativa si è tenuta anche la raccolta fondi a favore delle popolazioni alluvionate della Toscana che ha raccolto, oltre al contributo dei cittadini presenti, anche quello di associazioni e imprese fra le quali, il Rione San Francesco, Flora Toscana, Antea Pescia e, in modo particolarmente consistente lo Stabilimento Verallia Italia che, con le rispettive donazioni, hanno sostenuto l’iniziativa con la cifra di € 11.011/50, versati interamente sul conto corrente predisposto dalla Regione Toscana. Siamo molto contenti di questo risultato che ci riempie di orgoglio per aver contribuito in qualche modo ad aiutare le persone che stanno vivendo momenti drammatici a causa dei danni subiti dagli eventi alluvionali. Per la sua Parte, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia, che ha sostenuto, promosso e preso parte alla realizzazione di questo “progetto” di solidarietà, rileva come questa iniziativa abbia permesso di riunire le istituzioni e associazioni di volontario che operano sul territorio in un momento di condivisione e di incontro. L’evento ha permesso, oltre agli scambi di auguri natalizi, un momento di incontro e di condivisione di una iniziativa benefica a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione dello scorso novembre, favorendo la vicinanza delle istituzioni alla popolazione anche in eventi non necessariamente connessi con attività istituzionali. “Siamo molto contenti di aver patrocinato e messo a disposizione la bellissima cornice del Palazzo del Podestà” dichiara il Sindaco Riccardo Franchi. “E’ stato un bel momento di buona musica unita ad una buona causa quale quella di aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Toscana. Desidero ringraziare ancora l’Associazione Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, il Comando Provinciale e l’ensemble Terzo Tempo per averci deliziato con la bellissima voce di Matilde Baglioni e le bellissime note del Maestro Morricone.”

Fonte: Ufficio Stampa