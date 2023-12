Fedeli in ritardo alla messa, il parroco nega l'eucarestia

I fedeli arrivano in ritardo alla Messa e il prete non dà loro la comunione. Sembra una scena da film comico, ma è quanto successo all'Orciolaia, periferia ovest di Arezzo.

A raccontare il tutto è Arezzo Notizie. Alle 9 del 24 dicembre, nella tradizionale messa della Vigilia, il parroco Don Danilo avrebbe negato l'eucarestia a alcune persone entrate in chiesa in ritardo. È nata dunque una polemica nella chiesa di Sant'Egidio.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, alcune persone si sarebbero viste negare l'ostia mentre erano in fila come da prassi per la comunione. "Siete arrivati tardi, niente eucarestia" avrebbe detto Don Danilo, facendo arrabbiare diverse persone. Del fatto sarebbe già stato informato il Vescovo Migliavacca.