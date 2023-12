Spaccata 'di Natale', rubati contanti in un bar di Firenze

Nel giorno di Natale è avvenuta una spaccata in un bar di via Circondaria a Firenze. Il furto è accaduto intorno alle 5:25, sono stati portati via 150 euro dalla cassa. Il vetro del locale, secondo quanto ricostruito dalla polizia intervenuta sul posto, sarebbe stato infranto con un tombino che è stato poi abbandonato sul marciapiede antistante al locale. A chiamare la polizia è stato un cittadino che ha sentito forti rumori e l'allarme suonare. Sono in corso le indagini.